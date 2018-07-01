ЧМ-2018: сборная Сенегала направила протест ФИФА относительно матча с Колумбией

Федерация футбола Сенегала отправила в ФИФА письмо с протестом относительно судейства в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Колумбии (0:1).

В матче рефери назначил пенальти в ворота Колумбии на фол против Садьйо Мане, но отменил свое решение. Федерация Сенегала считает, что рефери отлично видел эпизод, и не должен был менять свое решение после просмотра видеоповтора. Также в Сенегале считают, что Йерри Мина нарушил правила, забивая единственный гол в матче. Эти два эпизода привели к вылету Сенегала, и в федерации надеются, что ФИФА сделает оценку действий рефери, сообщает издание ua-football.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Также замечания касались матча Япония - Польша (0: 1). В федерации считают, что японцы буквально отказались играть, узнав, что их устраивает счет в параллельном матче. Отказ от игры нарушает принципы футбола, считают в Сенегале.