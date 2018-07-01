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ЧМ-2018: сборная Сенегала направила протест ФИФА относительно матча с Колумбией

10:49 56 Читати українською
ЧМ-2018: сборная Сенегала направила протест ФИФА относительно матча с Колумбией
Сенегал – Колумбия / Фото из соцсетей

Федерация футбола Сенегала отправила в ФИФА письмо с протестом относительно судейства в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Колумбии (0:1).

В матче рефери назначил пенальти в ворота Колумбии на фол против Садьйо Мане, но отменил свое решение. Федерация Сенегала считает, что рефери отлично видел эпизод, и не должен был менять свое решение после просмотра видеоповтора. Также в Сенегале считают, что Йерри Мина нарушил правила, забивая единственный гол в матче. Эти два эпизода привели к вылету Сенегала, и в федерации надеются, что ФИФА сделает оценку действий рефери, сообщает издание ua-football.

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Также замечания касались матча Япония - Польша (0: 1). В федерации считают, что японцы буквально отказались играть, узнав, что их устраивает счет в параллельном матче. Отказ от игры нарушает принципы футбола, считают в Сенегале.

ЧМ 20183 тур

Сенегал - Колумбия: Четверг 28 июня 2018

Сенегал
Матч окончен
0 : 1
Колумбия
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ЧМ 2018 Сенегал Сенегал Чемпионат мира-2018 Сенегал - Колумбия
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