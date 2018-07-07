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ЧМ-2018: европейская сборная 4-й раз подряд станет чемпионом мира – почему это хорошая примета для Англии

6 июля 23:32 86 Читати українською
ЧМ-2018: европейская сборная 4-й раз подряд станет чемпионом мира – почему это хорошая примета для Англии
Чемпионат мира 2018: европейская сборная 4-й раз подряд выиграет Мундиаль

На Чемпионате мира 2018 в борьбе за золото остались только национальные команды из Европы.

После того, как последняя неевропейская сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале, стало известно, что 4-й раз подряд Мундиаль не выиграет команда из Южной Америки. На титул чемпионов мира претендуют Франция и Бельгия (первая пара 1/2 финала), Англия и Швеция, Хорватия и Россия (сыграют в чвертьфиналах).

Бразилия – Бельгия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Последний раз Чемпионат мира выигрывал не представитель Европы в 2002-м. Тогда в финале ЧМ-2002 Бразилия победила Германию 2:0.

Это первый за 12 лет Мундиаль, на котором в 1/2 финала не будет команды из Южной Америки. Всего таких случаев только 5 во всей истории Кубка мира: 1934, 1966, 1982, 2006 и 2018. Кстати, 3 раза при аналогичных условиях чемпионом становилась Италия, которая не играет в России из-за провала в отборе. Однажды, еще 52 года назад посчастливилось Англии.

Напомним, на ЧМ-2006 победила Италия, на ЧМ-2010 – Испания, на ЧМ-2014 – Германия.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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