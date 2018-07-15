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ЧС-2018: Мбаппе став найкращим молодим гравцем Мундіалю

20:45 220 Читать на русском
ЧС-2018: Мбаппе став найкращим молодим гравцем Мундіалю
Кіліан Мбаппе / Getty images

Визначився найкращий молодий футболіст чемпіонату світу-2018.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав звання найкращого молодого гравця ЧС-2018.

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018

Відзначимо, 19-річний француз відзначився 4 рази на Мундіалі в Росії. Зокрема, Мбаппе забив і у фіналі турніру хорватам.

Нагадаємо, збірна Франції перемогла Хорватію у фінальному матчі ЧС-2018 та здобула Кубок світу.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Головне Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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