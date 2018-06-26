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ЧС-2018: Готель у Саранську, де зупинилась збірна Португалії, додатково огородили

25 червня 19:56 514 Читать на русском
ЧС-2018: Готель у Саранську, де зупинилась збірна Португалії, додатково огородили
Саранський готель / Столица-С

Біля саранського готелю, куди поселилась збірна Португалії перед матчем 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018, поставили подвійну огорожу.

У російському місті Саранськ в готелі Меркурі, де проживає збірна Португалії, поставили подвійну огорожу, повідомляє Столица-С.

Фанати очікували лідера португальської збірної Кріштіану Роналду біля цього готелю. 24 червня приблизно о 23:00 Кріштіану з'явився біля вікна та постукав, показавши, що йому треба виспатись перед важливою грою.

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Далі він розвів руками, ще раз показав, що йому важливо відпочити, і скрився в апартаментах.

Після цього міська влада встановила біля готелю ще одну огорожу, аби вболівальники не могли стояти біля самого будинку.

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
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ЧС 2018 Іран - Португалія Португалія Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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