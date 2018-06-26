ЧС-2018: Готель у Саранську, де зупинилась збірна Португалії, додатково огородили

Біля саранського готелю, куди поселилась збірна Португалії перед матчем 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018, поставили подвійну огорожу.

У російському місті Саранськ в готелі Меркурі, де проживає збірна Португалії, поставили подвійну огорожу, повідомляє Столица-С.

Фанати очікували лідера португальської збірної Кріштіану Роналду біля цього готелю. 24 червня приблизно о 23:00 Кріштіану з'явився біля вікна та постукав, показавши, що йому треба виспатись перед важливою грою.

ЧС-2018: Роналду попросив іранських фанатів не шуміти під вікнами готелю збірної Португалії

Далі він розвів руками, ще раз показав, що йому важливо відпочити, і скрився в апартаментах.

Після цього міська влада встановила біля готелю ще одну огорожу, аби вболівальники не могли стояти біля самого будинку.