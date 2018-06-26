ЧМ-2018: Отель в Саранске, где остановилась сборная Португалии, дополнительно оградили

У Саранского отеля, куда поселилась сборная Португалии перед матчем 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018, поставили двойное ограждение.

В российском городе Саранск в отеле Меркури, где проживает сборная Португалии, поставили двойное ограждение, сообщает Столица-С.

Фанаты ожидали лидера португальской сборной Криштиану Роналду у этого отеля. 24 июня примерно в 23:00 Криштиану появился у окна и постучал, показав, что ему надо выспаться перед важной игрой.

ЧМ-2018: Роналду попросил иранских фанатов не шуметь под окнами отеля сборной Португалии

Далее он развел руками, еще раз показал, что ему важно отдохнуть, и скрылся в апартаментах.

После этого городские власти установили возле гостиницы еще одно ограждение, чтобы болельщики не могли стоять у самого здания.