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ЧМ-2018: Отель в Саранске, где остановилась сборная Португалии, дополнительно оградили

25 июня 19:56 118 Читати українською
ЧМ-2018: Отель в Саранске, где остановилась сборная Португалии, дополнительно оградили
Саранский отель / Столица-С

У Саранского отеля, куда поселилась сборная Португалии перед матчем 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018, поставили двойное ограждение.

В российском городе Саранск в отеле Меркури, где проживает сборная Португалии, поставили двойное ограждение, сообщает Столица-С.

Фанаты ожидали лидера португальской сборной Криштиану Роналду у этого отеля. 24 июня примерно в 23:00 Криштиану появился у окна и постучал, показав, что ему надо выспаться перед важной игрой.

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Далее он развел руками, еще раз показал, что ему важно отдохнуть, и скрылся в апартаментах.

После этого городские власти установили возле гостиницы еще одно ограждение, чтобы болельщики не могли стоять у самого здания.

ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
Матч окончен
1 : 1
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Иран - Португалия Португалия Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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