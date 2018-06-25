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ЧС-2018: Роналду попросив іранських фанатів не шуміти під вікнами готелю збірної Португалії

10:02 717 Читать на русском
ЧС-2018: Роналду попросив іранських фанатів не шуміти під вікнами готелю збірної Португалії
Кріштіану Роналду

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду був змушений просити вболівальників збірної Ірану не шуміти під вікнами готелю.

Випадок трапився у Саранську, де сьогодні, 25 червня, зіграють між собою збірні Португалії та Ірану. У ніч перед матчем вболівальники азійської команди зібрались під вікнами готелю, де поселились португальці.

Фанати так шуміли, що до них повинен був вийти Кріштіану Роналду та мовою жестів попросити тиші. Володар п'яти "Золотих м'ячів" натякнув, що через шум команда не може заснути.

Нагадаємо, Португалії буде достатньо нічиєї у матчі проти Ірану, аби вийти з групи.

Матч Іран – Португалія відбудеться 25 червня на стадіоні Мордовія Арена. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
до матчу
4
год
:
38
хв
Португалія
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