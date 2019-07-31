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"Чорнобильський Мессі" в очікуванні культового номера в Селтіку: вибухова реакція фанатів на фантастичний гол Шведа в ЛЧ

11:34 1899 Читать на русском
"Чорнобильський Мессі" в очікуванні культового номера в Селтіку: вибухова реакція фанатів на фантастичний гол Шведа в ЛЧ
Мар'ян Швед / ФК Селтік
Антон Федорців Антон Федорців

Українському вінгеру шотландського Селтіка Мар'яну Шведу вистачило 20 хвилин, щоб забити прем'єрний гол у Лізі чемпіонів і закохати в себе цілу "зелено-білу" армію фанатів. Найяскравіші цитати вболівальників команди з Глазго зібрав "Футбол 24".

 

Український форвард "кельтів" фантастично дебютував у Лізі чемпіонів. У першому ж офіційному матчі за Селтік 22-річний вихованець Карпат відзначився неймовірним за красою забитим м'ячем. Цей успіх молодого українця не пройшов повз увагу вболівальників Селтіка, які "забомбардували" соціальні мережі відразу після фінального свистка матчу проти естонського Нимме Калью.

Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за Селтік

"Це радіація дає йому суперздатності?", – цікавиться один із фанатів "кельтів" і, вочевидь, серіалу "Чорнобиль" від HBO.

"Він забиває дуже якісні голи, його хайлайти в Ютюбі якісні. Давайте сподіватися, що це перший із багатьох", – додає інший.

"Любо 2.0", – хтось вже називає Шведа модифікованою версією легенди "кельтів" кінця 90-х, словака Любоміра Моравчіка.

"Чорнобильський Мессі", – коротко резюмував ще один користувач у Твіттері. Здається, міні-серіал тепер стійко асоціюється з Україною.

"Зірка майбутнього", – впевнений фанат шотландського гранда Пітер.

"Новий герой народився", – користувач R4tser безапеляційно анонсував появу нового кумира Селтік Парк.

Під одним із дописів публіка вже вимагає від адміністраторів офіційної сторінки Селтіка ще більше Шведа.

А повз увагу української діаспори в Шотландії не пройшов фейл коментатора місцевого BBC, який обізвав Шведа росіянином.

"Боже, бережи радіоактивного Мессі", – Ліам усе знає.

"Радіаційний Роббен", – а Люку Бресліну Швед нагадав іншого культового вінгера нашого часу.

А ще один вболівальник "кельтів" уже просить босів клубу віддати українцю культовий 7-й номер. "Хочеться чути Disco Down щоразу, коли він забиває" – більше, ніж прозорий натяк на британський альтернативний гурт із 90-х Shed Seven. Це майже Shved!

Закріпити свій успішний дебют Швед матиме нагоду вже найближчої суботи. Селтік у прем'єрному турі шотландської Прем'єр-ліги прийме вдома Сент-Джонстон. Можна не сумніватися, що українця на Селтік Парк чекатиме по-справжньому теплий прийом.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Швед голом допоміг Селтіку переграти Нимме Калью українців і вийти в наступний раунд

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Теги
Антон Федорців Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ліга чемпіонів Статті Українці за кордоном Нимме Калью - Селтік
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