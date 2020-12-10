"Ми виступили добре, так і потрібно продовжувати. Кожен матч є фіналом, бо кожен наш суперник налаштовується на Реал по-особливому – віддається трохи більше, захищається глибше.

Реал – Борусія М – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Щоб дійти до фіналу, потрібно перемагати найкращих. Добре, що ми виграли групу, але наші цілі стоять значно вище. Ми потужно стартували, і всі бачили, що ми хотіли перемогти та показати, наскільки ми сильні. Ми працювали командою, щоб виграти. Чесно кажучи, ми могли забити Борусії ще більше", – наводить слова Бензема сайт УЄФА.

Нагадаємо, саме француз оформив переможний дубль і вирвав для Реала першу сходинку групи.

Реал – Борусія М: тактичне фіаско "жеребців", перформанс Бензема та заслужений вихід Мадрида та Ґладбаха в 1/8 фіналу ЛЧ