Реал зустрічався з менхенгладбаською Борусією в рамках матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Реал – Борусія М на Футбол 24.

Реалу потрібно було лише перемагати для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів, з чим підопічні Зідана впорались без особливих проблем.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Ще до перерви форвард королівського клубу Карім Бензема двічі відзначився у воротах Борусії. Гості не могли нічого протиставити мадридцям, і лише сподівались на нічию у матчі Інтер – Шахтар, що в підсумку і трапилось.

Реал та Борусія М зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Реал впевнено переграв Борусію М завдяки дублю Бензема – Мадрид і Ґладбах прорвалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів