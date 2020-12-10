"Мы выступили хорошо, так и нужно продолжать. Каждый матч является финалом, потому что каждый наш соперник настраивается на Реал по-особенному – отдается чуть больше, защищается глубже.

Реал – Боруссия М – 2:0 – видео голов и обзор матча

Чтобы дойти до финала, нужно побеждать лучших. Хорошо, что мы выиграли группу, но наши цели стоят значительно выше. Мы мощно стартовали, и все видели, что мы хотели победить и показать, насколько мы сильны. Мы работали командой, чтобы выиграть. Честно говоря, мы могли забить Боруссии еще больше", – приводит слова Бензема сайт УЕФА.

Напомним, именно француз оформил победный дубль и вырвал для Реала первую строчку группы.

Реал – Боруссия М: тактическое фиаско "жеребцов", перформанс Бензема и заслуженный выход Мадрида и Гладбаха в 1/8 финала