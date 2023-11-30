Колишній нападник Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі вважає, що команда Артети може поборотися за найцінніший європейський клубний трофей.

"Думаю, у "канонірів" є шанси, враховуючи те, чого вони досягли в чемпіонаті минулого сезону, і те, що зараз лідирують в таблиці.

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Арсенал трохи менш переконливий, ніж минулого сезону, але він у лідерах, і це треба поважати. Думаю, що вони входять не тільки до числа претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів, а й здатні пройти шлях до кінця", – цитує Анрі Metro.

Нагадаємо, Арсенал вперше за шість років вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Команда Артети в п'ятому турі познущалась з Ланса, забивши шість м'ячів.

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