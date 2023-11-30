Бывший нападающий Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри считает, что команда Артеты может побороться за самый ценный европейский клубный трофей.

"Думаю, у "канониров" есть шансы, учитывая то, чего они достигли в чемпионате прошлого сезона, и то, что сейчас лидируют в таблице.

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Арсенал чуть менее убедителен, чем в прошлом сезоне, но он в лидерах, и это надо уважать. Думаю, что они входят не только в число претендентов на победу в Лиге чемпионов, но и способны пройти путь до конца", – цитирует Анри Metro.

Напомним, Арсенал впервые за шесть лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Артеты в пятом туре поиздевалась над Лансом, забив шесть мячей.

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