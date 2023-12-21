До дуету Реала та Барселони може долучитись й італійський Наполі.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс привітав рішення суду ЄС, яке забороняє УЄФА та ФІФА застосовувати санкції до клубів, які захочуть взяти участь у Суперлізі, повідомляє ANSA.

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Окрім цього зазначається, що Де Лаурентіс готовий брати участь у діалозі з іншими топ-клубами, аби побудувати проект Суперліги. Президент Наполі раніше заявляв, що виступає за Суперлігу як альтернативу Лізі чемпіонів та решті єврокубків. Додамо, що Наполі є чинним чемпіоном Італії.

Нагадаємо, що суд ЄС встановив, що правила УЄФА та ФІФА (карати клуби та футболістів, які захочуть взяти участь в Суперлізі) суперечать нормам ЄС щодо права на конкурентні змагання, фактично давши Суперлізі "зелене світло".

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