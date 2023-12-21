У сезоні 2024/25 Ліга чемпіонів мала б змінити формат. У першу чергу збільшилась би кількість учасників (до 36) та матчів під час розіграшу турніру.

Ліга чемпіонів: УЄФА оприлюднив оновлений формат турніру – революційний груповий етап та збереження традицій

Як інформує Transfer News Live з посиланням на Vozpópuli, УЄФА після отримання рішення Суду ЄС про дозвіл на запуск Суперліги задумався про доцільність зміни формату змагань у наступному сезоні.

За інформацією джерела, не виключено, що Організація планує взагалі відмовитися від реструктуризації Ліги чемпіонів. Тобто існує варіант, що турнір відбуватиметься за звичними правилами, які діють у поточному сезоні. На думку УЄФА, таке рішення може допомогти виграти конкуренцію з організаторами Суперліги, яку планують запустити у 2025 році.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, суд ЄС виніс рішення на користь Суперліги. А це означає, що будь-хто може створити новий турнір, а УЄФА й ФІФА не мають права санкціонувати клуби за участь в ньому.

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