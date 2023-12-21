К дуэту Реала и Барселоны может присоединиться и итальянский Наполи.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис приветствовал решение суда ЕС, которое запрещает УЕФА и ФИФА применять санкции к клубам, которые захотят принять участие в Суперлиге, сообщает ANSA.

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Кроме этого отмечается, что Де Лаурентис готов участвовать в диалоге с другими топ-клубами, чтобы построить проект Суперлиги. Президент Наполи ранее заявлял, что выступает за Суперлигу как альтернативу Лиге чемпионов и остальным еврокубкам. Добавим, что Наполи является действующим чемпионом Италии.

Напомним, что суд ЕС установил, что правила УЕФА и ФИФА (наказывать клубы и футболистов, которые захотят принять участие в Суперлиге) противоречат нормам ЕС относительно права на конкурентные соревнования, фактически дав Суперлиге "зеленый свет".

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