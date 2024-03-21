Челси и Манчестер Сити предупредили об исключении из АПЛ – известно, когда клубы услышат вердикт
Челси и Манчестер Сити могут дополнить список клубов, которые получили наказание за несоблюдение финансовых нарушений.
Английская Премьер-лига продолжает преследовать команды за нарушение финансовых правил. Ноттингем и Эвертон уже получили наказание в виде снятия очков. Челси и Манчестер Сити также грозят санкции.
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Как сообщает The Sun, руководство обоих клубов сообщили, что их могут исключить из АПЛ, если их вина будет доказана. В Челси обнаружили финансовые нарушения, совершенные во времена Романа Абрамовича, когда платежи агентам осуществлялись со счетов, которые не проходили через бухгалтерию клуба.
Что касается Манчестер Сити, то против них выдвинуто 115 обвинений в феврале 2023 года. Длительное рассмотрение дела Комиссией запланировано начать в октябре или ноябре, но окончательное решение ожидается не раньше марта или апреля 2025 года.
Напомним, Челси сейчас находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. Манчестер Сити расположился на третьей строчке с 63 баллами.
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