Челсі не знає смаку перемог вже 6 поєдинків поспіль. Увесь час Тодд Бьолі заявляв, що коуч має повну довіру і його звільняти не збирається, адже Челсі перебуває у процесі перебудови. Проте настрої у Лондоні трохи змінюються.

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Власники готові і далі підтримувати Поттера, але наростає відчуття, що наступні два матчі стануть вирішальними щодо майбутнього Грема на чолі "синіх", стверджує Telegraph.

Річ у тім, що, окрім невдалих виступів, команду буквально розриває зсередини: досвідчені гравці стурбовані, чи зможе тренер змінити ситуацію, новачки шоковані тиском, під яким перебувають, та гнівом футболістів, яких витіснили зі старту.

Наступними суперниками Челсі будуть Лідс в АПЛ та Борусія Дортмунд у Лізі чемпіонів (4 і 7 березня відповідно). Ці два матчі відвідають Тодд Бьолі та Бехдад Егбалі – інший співвласник.

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