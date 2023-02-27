Челси не знает вкуса побед уже 6 поединков подряд. Все время Тодд Бели заявлял, что коуч имеет полное доверие и его увольнять не собирается, ведь Челси находится в процессе перестройки. Однако настроения в Лондоне понемногу меняются.

Мудрик услышал объяснение Поттера, второй раз подряд оставившего украинца в запасе Челси

Владельцы готовы и дальше поддерживать Поттера, но нарастает ощущение, что следующие два матча станут решающими относительного будущего Грэма во главе "синих", утверждает Telegraph .

Дело в том, что кроме неудачных выступлений команду буквально разрывает изнутри: опытные игроки обеспокоены, сможет ли тренер изменить ситуацию, новички шокированы давлением, под которым находятся, и гневом футболистов, вытесненных со старта.

Следующими соперниками Челси будут Лидс в АПЛ и Боруссия Дортмунд в Лиге чемпионов (4 и 7 марта соответственно). Эти два матча посетят Тодд Бели и Бехдад Эгбали – другой совладелец.