Ліга чемпіонів УЄФА 2020/21, півфінал, матч-відповідь

Челсі – Реал Мадрид – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Вернер, 28, Маунт, 85

Матч і онлайн-трансляція Челсі – Реал Мадрид стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок в Іспанії завершився миром 1:1 – на влучний удар Крістіана Пулішіча ще до перерви відповів Карім Бензема. Відповідно, на Стемфорд Брідж команда Зідана зобов'язана була забивати мінімум один гол.

Челсі вийшов у фінал Ліги чемпіонів, легко перегравши Реал

Але відкрив рахунок саме Челсі. Хаверц після пасу Канте перекинув Куртуа, але влучив у поперечину. На добиванні першим опинився Тімо Вернер, який головою буквально заніс м'яч у ворота Реала. 1:0 на 28-й хвилині.

У другому таймі Челсі мав ще масу моментів, але забив аж на 85-й хвилині. Канте обікрав суперника і віддав на Пулішіча. Крістіан знайшов Маунта, який переправив м'яч у сітку. 2:0 – Челсі у фіналі ЛЧ!

Вболівати за улюблені команди смачніше з Pepsi та Lay's! Замовляй бокс для справжніх шанувальників футболу, щоб дивитися матчі Ліги Чемпіонів було ще цікавіше.

Суперником команди Тухеля стане Ман Сіті, а матч буде зіграний 29 травня у Стамбулі.

Челсі – Реал Мадрид: відео голів і огляд матчу 05 05 2021