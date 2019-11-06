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Челсі повторив легендарне досягнення Ліверпуля у стамбульському фіналі Ліги чемпіонів

13:31 329 Читать на русском
Челсі повторив легендарне досягнення Ліверпуля у стамбульському фіналі Ліги чемпіонів
Гравці Челсі / Getty Images

Камбек Челсі у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Аякса (4:4) став особливим не лише для лондонців, а й для всього англійського футболу.

5’ Жоржінью
63’ Сесар Аспілікуета
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс
 
Таммі Абрахам 2’
Квінсі Промес 20’
Кепа Аррісабалага 35’
Донні ван де Беек 55’
Дейлі Блінд 68’
Джоел Велтман 69’
2’ Таммі Абрахам
5’ Жоржінью
20’ Квінсі Промес
35’ Кепа Аррісабалага
55’ Донні ван де Беек
63’ Сесар Аспілікуета
68’ Дейлі Блінд
69’ Джоел Велтман
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс

Підопічні Лемпарда – лише третя англійська команда, яка змогла здійснити камбек у матчі Ліги чемпіонів, поступаючись по ходу зустрічі трьома голами. Про це інформує Opta.

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Востаннє таке траплялось аж у травні 2005 року. Саме тоді Ліверпуль здійснив свій феєричний камбек у стамбульському фіналі Ліги чемпіонів проти Мілана. Команда Рафаеля Бенітеса зрівняла рахунок після 0:3 у першому таймі, а потім вирвала перемогу у серії пенальті.

Шалена перестрілка з двома вилученнями і шедевром Зієша у відеоогляді матчу Челсі – Аякс – 4:4

Нагадаємо, матч Челсі розгортався за дещо іншим сценарієм – лондонці "летіли" 1:4 на 55 хвилині, однак фінальний свисток зафіксував нічию (4:4).

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Челсі - Аякс
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