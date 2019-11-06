Челсі повторив легендарне досягнення Ліверпуля у стамбульському фіналі Ліги чемпіонів

Камбек Челсі у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Аякса (4:4) став особливим не лише для лондонців, а й для всього англійського футболу.

Підопічні Лемпарда – лише третя англійська команда, яка змогла здійснити камбек у матчі Ліги чемпіонів, поступаючись по ходу зустрічі трьома голами. Про це інформує Opta.

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Востаннє таке траплялось аж у травні 2005 року. Саме тоді Ліверпуль здійснив свій феєричний камбек у стамбульському фіналі Ліги чемпіонів проти Мілана. Команда Рафаеля Бенітеса зрівняла рахунок після 0:3 у першому таймі, а потім вирвала перемогу у серії пенальті.

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Нагадаємо, матч Челсі розгортався за дещо іншим сценарієм – лондонці "летіли" 1:4 на 55 хвилині, однак фінальний свисток зафіксував нічию (4:4).