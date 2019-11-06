Шалена перестрілка з двома вилученнями і шедевром Зієша у відеоогляді матчу Челсі – Аякс – 4:4

Челсі та Аякс розписали надрезультативну нічию в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд гри на сайті "Футбол 24".

Команди зі старту набрали неймовірний темп і вже за перші 5 хвилин матчу обмінялися голами. Згодом Аякс перехопив ініціативу і забив два м'ячі без відповіді – особливої уваги вартий розкішний штрафний від Зієша, який призвів до автоголу Кепи Аррісабалаги.

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Через 10 хвилин після виходу команд з роздягалень ван де Беек закріпив перевагу амстердамців, і, здавалося, що доля матчу вже визначена. Але Челсі здійснив шалений камбек, якому неабияк посприяли два вилучення захисників гостей – Блінда та Велтмана. Більше того, "сині" могли вирвати і три очки, однак потенційно переможний гол Аспілікуети скасували після консультації з VAR.