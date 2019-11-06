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Шалена перестрілка з двома вилученнями і шедевром Зієша у відеоогляді матчу Челсі – Аякс – 4:4

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Шалена перестрілка з двома вилученнями і шедевром Зієша у відеоогляді матчу Челсі – Аякс – 4:4
Челсі – Аякс – 4:4 – відео голів та огляд матчу

 Челсі та Аякс розписали надрезультативну нічию в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд гри на сайті "Футбол 24".

5’ Жоржінью
63’ Сесар Аспілікуета
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс
 
Таммі Абрахам 2’
Квінсі Промес 20’
Кепа Аррісабалага 35’
Донні ван де Беек 55’
Дейлі Блінд 68’
Джоел Велтман 69’
2’ Таммі Абрахам
5’ Жоржінью
20’ Квінсі Промес
35’ Кепа Аррісабалага
55’ Донні ван де Беек
63’ Сесар Аспілікуета
68’ Дейлі Блінд
69’ Джоел Велтман
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс

Команди зі старту набрали неймовірний темп і вже за перші 5 хвилин матчу обмінялися голами. Згодом Аякс перехопив ініціативу і забив два м'ячі без відповіді – особливої уваги вартий розкішний штрафний від Зієша, який призвів до автоголу Кепи Аррісабалаги.

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Через 10 хвилин після виходу команд з роздягалень ван де Беек закріпив перевагу амстердамців, і, здавалося, що доля матчу вже визначена. Але Челсі здійснив шалений камбек, якому неабияк посприяли два вилучення захисників гостей – Блінда та Велтмана. Більше того, "сині" могли вирвати і три очки, однак потенційно переможний гол Аспілікуети скасували після консультації з VAR.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Челсі Челсі Аякс Аякс Ліга чемпіонів Відеоновини Челсі - Аякс
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