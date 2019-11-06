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Челси повторил легендарное достижение Ливерпуля в стамбульском финале Лиги чемпионов

13:31 13 Читати українською
Челси повторил легендарное достижение Ливерпуля в стамбульском финале Лиги чемпионов
Игроки Челси / Getty Images

Камбек Челси в матче 4 тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4) стал особенным не только для лондонцев, но и для всего английского футбола.

5’ Жоржиньо
63’ Сесар Аспиликуэта
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс
 
Тамми Абрахам 2’
Квинси Промес 20’
Кепа Аррисабалага 35’
Донни ван де Беек 55’
Дэйли Блинд 68’
Джоэл Велтман 69’
2’ Тамми Абрахам
5’ Жоржиньо
20’ Квинси Промес
35’ Кепа Аррисабалага
55’ Донни ван де Беек
63’ Сесар Аспиликуэта
68’ Дэйли Блинд
69’ Джоэл Велтман
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс

Подопечные Лэмпарда – лишь третья английская команда, которая смогла совершить камбек в матче Лиги чемпионов, уступая по ходу встречи три гола. Об этом информирует Opta.

Защитник Челси Джеймс стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов за всю историю клуба

Последний раз такое случалось аж в мае 2005 года. Именно тогда Ливерпуль совершил свой феерический камбэк в стамбульском финале Лиги чемпионов против Милана. Команда Рафаэля Бенитеса сравняла счет после 0:3 в первом тайме, а потом вырвала победу в серии пенальти.

Шальная перестрелка с двумя удалениями и шедевром Зиеша в видеообзоре матча Челси – Аякс – 4:4

Напомним, матч Челси разворачивался по несколько иному сценарию – лондонцы "летели" 1:4 на 55 минуте, однако финальный свисток зафиксировал ничью (4:4).

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