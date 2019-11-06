Челси повторил легендарное достижение Ливерпуля в стамбульском финале Лиги чемпионов

Камбек Челси в матче 4 тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4) стал особенным не только для лондонцев, но и для всего английского футбола.

Подопечные Лэмпарда – лишь третья английская команда, которая смогла совершить камбек в матче Лиги чемпионов, уступая по ходу встречи три гола. Об этом информирует Opta.

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Последний раз такое случалось аж в мае 2005 года. Именно тогда Ливерпуль совершил свой феерический камбэк в стамбульском финале Лиги чемпионов против Милана. Команда Рафаэля Бенитеса сравняла счет после 0:3 в первом тайме, а потом вырвала победу в серии пенальти.

Шальная перестрелка с двумя удалениями и шедевром Зиеша в видеообзоре матча Челси – Аякс – 4:4

Напомним, матч Челси разворачивался по несколько иному сценарию – лондонцы "летели" 1:4 на 55 минуте, однако финальный свисток зафиксировал ничью (4:4).