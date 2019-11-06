Захисник Челсі Джеймс став наймолодшим автором голу в Лізі чемпіонів за всю історію клубу

Гол у ворота амстердамського Аякса став особливим для молодого захисника Челсі Ріса Джеймса.

Талант лондонського клубу забив четвертий м'яч і врятував нічию для команди Френка Лемпарда, однак на цьому його досягнення не закінчились.

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Джеймс також став наймолодшим гравцем в історії Челсі, який зміг відзначитися в матчі Ліги чемпіонів, інформує Opta. Точний вік англійського оборонця – 19 років і 332 дні.

Вольова нічия дозволила Челсі втриматися на рівні Аякса і Валенсії, яка у паралельному матчі здолала Лілль – у трьох лідерів групи Н по 7 очок.

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