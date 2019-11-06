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Захисник Челсі Джеймс став наймолодшим автором голу в Лізі чемпіонів за всю історію клубу

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Захисник Челсі Джеймс став наймолодшим автором голу в Лізі чемпіонів за всю історію клубу
Ріс Джеймс / Getty Images

Гол у ворота амстердамського Аякса став особливим для молодого захисника Челсі Ріса Джеймса.

5’ Жоржінью
63’ Сесар Аспілікуета
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс
 
Таммі Абрахам 2’
Квінсі Промес 20’
Кепа Аррісабалага 35’
Донні ван де Беек 55’
Дейлі Блінд 68’
Джоел Велтман 69’
2’ Таммі Абрахам
5’ Жоржінью
20’ Квінсі Промес
35’ Кепа Аррісабалага
55’ Донні ван де Беек
63’ Сесар Аспілікуета
68’ Дейлі Блінд
69’ Джоел Велтман
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс

Талант лондонського клубу забив четвертий м'яч і врятував нічию для команди Френка Лемпарда, однак на цьому його досягнення не закінчились.

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Джеймс також став наймолодшим гравцем в історії Челсі, який зміг відзначитися в матчі Ліги чемпіонів, інформує Opta. Точний вік англійського оборонця19 років і 332 дні.

Вольова нічия дозволила Челсі втриматися на рівні Аякса і Валенсії, яка у паралельному матчі здолала Лілль – у трьох лідерів групи Н по 7 очок.

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Челсі Челсі Ліга чемпіонів Челсі - Аякс Рекорди Ріс Джеймс Ріс Джеймс
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