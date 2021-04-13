Англійський та португальський колективи не демонстрували атакувальний футбол у першому таймі матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Челсі та Порту завершили першу 45-хвилинку другого чвертьфінального поєдинку нульовою нічиєю. За цей час жоден із клубів не вдарив у площину воріт суперника.

Челсі – Порту: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У поточному розіграші найпрестижнішого турніру Європи лише в одній зустрічі команди йшли на перерву з аналогічною статистикою. Це було у грудневому матчі Динамо – Ференцварош, повідомляє OptaJoe у своєму Twitter.

Зауважимо, перша зустріч Челсі і Порту завершилась переконливою звитягою "аристократів" (2:0). Переможець цього дуету в півфіналі зіграє з тріумфатором пари Реал – Ліверпуль.

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