Шедевральный удар через себя в видеообзоре матча Челси – Порту – 0:1
Челси принимал Порту в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча Челси – Порту.
Челси в первом поединке одолел Порту со счетом 2:0, а потому на ответный матч вышел с мыслями об удержании результата. Команды были очень осторожными и за первую 45-минутку не ударили ни разу в створ ворот соперника, повторив "достижение" Динамо и Ференцвароша в этом розыгрыше ЛЧ.
Челси уступил Порту, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
После перерыва Порту бросил все силы в атаку, но одержать путевку в полуфинал не сумел. Единственным результативным ударом отметился Мехди Тареми на 90+4 минуте. Это настоящий шедевр! 1:0 в пользу "драконов" в этом матче, но 1:2 по сумме двух. Челси же в следующей стадии встретится с тримфатором пары Реал – Ливерпуль, который определится сегодня.
Видеообзор первого тайма:
Видеообзор второго тайма:
Видео шедеврального гола: