Челси в первом поединке одолел Порту со счетом 2:0, а потому на ответный матч вышел с мыслями об удержании результата. Команды были очень осторожными и за первую 45-минутку не ударили ни разу в створ ворот соперника, повторив "достижение" Динамо и Ференцвароша в этом розыгрыше ЛЧ.

Челси уступил Порту, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

После перерыва Порту бросил все силы в атаку, но одержать путевку в полуфинал не сумел. Единственным результативным ударом отметился Мехди Тареми на 90+4 минуте. Это настоящий шедевр! 1:0 в пользу "драконов" в этом матче, но 1:2 по сумме двух. Челси же в следующей стадии встретится с тримфатором пары Реал – Ливерпуль, который определится сегодня.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма:

Видео шедеврального гола: