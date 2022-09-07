Лондонський клуб не став церемонитись з Томасом Тухелем. Після неоднозначних результатів німець залишився без роботи.

49-річний фахівець звільнений з посади головного тренера Челсі, інформує пресслужба клубу. Останньою краплею стала сенсаційна поразка від Динамо Загреб (0:1) у Лізі чемпіонів напередодні.

Сенсаційний старт Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу Динамо З – Челсі – 1:0

Тухель прийшов у Челсі в січні 2021-го. Минулий сезон АПЛ "сині" завершили на третій сходинці, але нова кампанія розпочалась не надто вдало – три перемоги, дві поразки, нічия та неоднозначна гра. Як наслідок, шоста сходинка після 6 турів.

Томас за півтора року роботи з лондонцями завоював три трофеї – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Також визнавався найкращим тренером року.

Зауважимо, головним претендентом на вже вакантне місце наставника Челсі вважають Грема Поттера. Англієць зараз очолює Брайтон.

Челсі осоромився поразкою від Динамо З, Борусія Д розгромила Копенгаген з екс-легіонером Шахтаря: перші матчі групи ЛЧ