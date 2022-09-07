Лондонский клуб не стал церемониться с Томасом Тухелем. После неоднозначных результатов немец остался без работы.

49-летний специалист уволен с должности главного тренера Челси, информирует пресс-служба клуба . Последней каплей стало сенсационное поражение от Динамо Загреб (0:1) в Лиге чемпионов накануне.

Сенсационный старт Лиги чемпионов в видеообзоре матча Динамо С – Челси – 1:0

Тухель пришел в Челси в январе 2021 года. Прошлый сезон АПЛ "синие" завершили на третьей строчке, но новая кампания началась не слишком удачно – три победы, два поражения, ничья и неоднозначная игра. Как следствие, шестая строчка после 6 туров.

Томас за полтора года работы с лондонцами завоевал три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Также признавался лучшим тренером года.

Отметим, что главным претендентом на уже вакантное место наставника Челси считают Грэма Поттера. Англичанин сейчас возглавляет Брайтон.