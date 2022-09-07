Челси объявил об отставке Тухеля после позора в Лиге чемпионов
Лондонский клуб не стал церемониться с Томасом Тухелем. После неоднозначных результатов немец остался без работы.
49-летний специалист уволен с должности главного тренера Челси, информирует пресс-служба клуба. Последней каплей стало сенсационное поражение от Динамо Загреб (0:1) в Лиге чемпионов накануне.
Сенсационный старт Лиги чемпионов в видеообзоре матча Динамо С – Челси – 1:0
Тухель пришел в Челси в январе 2021 года. Прошлый сезон АПЛ "синие" завершили на третьей строчке, но новая кампания началась не слишком удачно – три победы, два поражения, ничья и неоднозначная игра. Как следствие, шестая строчка после 6 туров.
Томас за полтора года работы с лондонцами завоевал три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Также признавался лучшим тренером года.
Отметим, что главным претендентом на уже вакантное место наставника Челси считают Грэма Поттера. Англичанин сейчас возглавляет Брайтон.
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