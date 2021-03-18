"Челсі грав проти команди з Чемпіоншипу": Джо Коул знищив Атлетіко за виступ у Лізі чемпіонів
Колишній хавбек Челсі та збірної Англії Джо Коул різко висловився щодо гри Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Це був прекрасний кінець ідеальної гри для Челсі, Атлетіко навіть не наблизився до того, щоб сьогодні забити лондонцям. Було кілька напівмоментів, але це не була гра.
Челсі – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Я сказав у перерві, що це було те саме, ніби Челсі грав проти, без неповаги, топ-команди з Чемпіоншипу або клубу з дна турнірної таблиці АПЛ, таких як Фулхем або Вест Бромвіч", – зазначив Джо Коул у ефірі BT Sport.
Нагадаємо, Челсі переміг Атлетіко (2:0) та за сумою двох матчів (3:0) вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів.
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