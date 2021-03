Перший матч між Челсі та Атлетіко завершився мінімальною виїзною звитягою лондонців, тож на Стемфорд Брідж мадридцям необхідно було йти вперед – рано чи пізно. Прорив "матрацників" міг стати історичним, адже "пенсіонери" ще ніколи не вилітали з єврокубків після перемоги в першій гостьовій зустрічі. До того ж, усі коучі Челсі, окрім Френка Лемпарда, виграли дебютний поєдинок у єврокубках на чолі лондонців, а конкретно з Томасем Тухелем "аристократи" не програли жоден з 12 матчів. Втім, перший двобій між командами показав, що вони абсолютно рівні й мають купу вразливостей один перед одним.

В стартових планах все цікавіше було у Челси. По-перше, в очі кидалася відсутність Жиру на вістрі атаки Челсі – Тухель залишив його у запасі заради Вернера. Під ним розташувалися Хаверц і Зієш. Позицію правого латераля зайняв Джеймс, а в центрі оборони вийшов Зума – Крістенсен раптово прихворів. У Дієго Сімеоне ж відзначити можна тільки появу Феліша в основі. Заради нього на на банку присів Корреа.

Очікувалося, що зустріч на Стемфорд Брідж буде схожою на те, що вболівальники побачили у Бухаресті, однак не все сталося, як гадалося. Перший тайм виявився дуже динамічним, пресинг у обох команд виявився вкрай агресивним, а відкритих зон вистачало. Челсі при цьому володів ініціативою й територіальною перевагою, в той час як Атлетіко час від часу ловив суперника на помилках. На жаль, у велику кількість моментів такий футбол не вилився.

За стартові 25 хвилин можна згадати тільки дальній удар Лоді в руки Менді та шанс Зієша-Вернера – Хакім махнув повз м'яч після передачі Джеймса в центр штрафного, а постріл Тімо встиг накрити Савіч. Крім того, Джеймс неточно пробивав з дистанції, а у Феліша був епізод з обіграшем Зума перед карним майданчиком. Від виходу віч-на-віч господарів врятував Канте.

На 26-й вболівальники отримали міні-скандал: Карраско обігрався з Суаресом і виходив сам на сам з Менді, однак Аспілікуета у власному штрафному дещо притримав Янніка за футболку. Хавбек впав, але арбітр Даніеле Орсато вирішив, що порушення правил не було.

