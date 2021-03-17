Перший матч між Челсі та Атлетіко завершився мінімальною виїзною звитягою лондонців, тож на Стемфорд Брідж мадридцям необхідно було йти вперед – рано чи пізно. Прорив "матрацників" міг стати історичним, адже "пенсіонери" ще ніколи не вилітали з єврокубків після перемоги в першій гостьовій зустрічі. До того ж, усі коучі Челсі, окрім Френка Лемпарда, виграли дебютний поєдинок у єврокубках на чолі лондонців, а конкретно з Томасем Тухелем "аристократи" не програли жоден з 12 матчів. Втім, перший двобій між командами показав, що вони абсолютно рівні й мають купу вразливостей один перед одним.

В стартових планах все цікавіше було у Челси. По-перше, в очі кидалася відсутність Жиру на вістрі атаки Челсі – Тухель залишив його у запасі заради Вернера. Під ним розташувалися Хаверц і Зієш. Позицію правого латераля зайняв Джеймс, а в центрі оборони вийшов Зума – Крістенсен раптово прихворів. У Дієго Сімеоне ж відзначити можна тільки появу Феліша в основі. Заради нього на на банку присів Корреа.

Очікувалося, що зустріч на Стемфорд Брідж буде схожою на те, що вболівальники побачили у Бухаресті, однак не все сталося, як гадалося. Перший тайм виявився дуже динамічним, пресинг у обох команд виявився вкрай агресивним, а відкритих зон вистачало. Челсі при цьому володів ініціативою й територіальною перевагою, в той час як Атлетіко час від часу ловив суперника на помилках. На жаль, у велику кількість моментів такий футбол не вилився.

За стартові 25 хвилин можна згадати тільки дальній удар Лоді в руки Менді та шанс Зієша-Вернера – Хакім махнув повз м'яч після передачі Джеймса в центр штрафного, а постріл Тімо встиг накрити Савіч. Крім того, Джеймс неточно пробивав з дистанції, а у Феліша був епізод з обіграшем Зума перед карним майданчиком. Від виходу віч-на-віч господарів врятував Канте.

На 26-й вболівальники отримали міні-скандал: Карраско обігрався з Суаресом і виходив сам на сам з Менді, однак Аспілікуета у власному штрафному дещо притримав Янніка за футболку. Хавбек впав, але арбітр Даніеле Орсато вирішив, що порушення правил не було.

How were Atletico Madrid not given a penalty for this at 0-0?



VAR didn't even check it ? pic.twitter.com/y7hecy3dK1 — Goal (@goal) March 17, 2021

Челсі у відповідь шокував Атлетіко: на 34-й хвилині Хаверц підхопив відскок на власній половині, протягнув м'яч через центр і віддав передачу на хід Вернеру лівим флангом – Тімо ж увірвався на край карного майданчика та покотив вправо на Зієша. Хакім же спокійно розстріляв ворота. 1:0!

Мадридці до перерви так і не змогли вигадати нічого цікавішого за простріл Льоренте на дальню стійку та постріл Феліша з дистанції в руки Менді. Челсі ж мав шанс і другий гол забивати: так, на 39-й хвилині у штрафному гостей впав Хаверц (Сауль фолив, але арбітр пробачив його), а на 44-й Ковачіч завдав удару метрів з 22-х – поруч з лівою стійкою! Зрештою, відпочивати команди пішли за рахунку 1:0.

Ситуація для Атлетіко виглядала важкою, але не безнадійною. За другий тайм мадридцям необхідно було забивати два голи – цього б вистачило навіть для проходу в чвертьфінал (звісно, за умов відсутності пропущених). Здавалося, що одразу з поновленням гри "матрацники" почнуть навалюватись на ворота Челсі, але нічого такого не сталося – за перші 30 хвилин команда взагалі нічого не створила! Абсолютно. З атакою все було настільки бідно, що Дієго Сімеоне ще до 60-ї хвилини зняв з гри Карраско та Суареса, а потім на лавку сів і Тріпп'єр. Напад освіжили Корреа, Лемар і Дембеле.

Челсі до того часу міг зняти усі питання щодо переможця. Вже на 50-й хвилині Вернер відкрився під передачу Зієша за спини захисникам і увірвався на правий край штрафного, пробивши з гострого кута – Облак парирував! На 57-й мав забивати Зієш, який змістився на лінію півкола й закрутив м'яч у дальню дев'ятку – Облак врятував Атлетіко! На 64-й же Вернер двічі хитнув захисника на лівому куті карного майданчика, у завершенні пробивши в ближній кут. Вийшло зависоко.

До 70-х хвилин гра заспокоїлась через велику кількість замін, фолів та розмов з арбітром. За цей час свіжі гравці Атлетіко встигли розбігатись, а рахунок змушував гостей йти вперед все сильніше. І мадридці пішли! На 76-й хвилині вони провели перший за весь другий тайм удар по воротах Челсі – це Феліш увійшов на правий край штрафного й пробив з гострого кута. Це була легенька розминка для Менді. На 80-й Жоау вже стріляв небезпечніше – з розвороту метрів з 19-ти, та ще й з рикошетом. Поруч з дальньою стійкою!

Атлетіко заробив кутовий, першу подачу з якого лондонці вибили. Перед другою ж Савіч вирішив вбити свою команду: у штовханині з Рюдігером центрбек "матрацників" несподівано вдарив суперника ліктем у сонячне сплетіння – арбітр Даніеле Орсато помітив цей епізод і показав йому пряму червону! Атлетіко залишився у меншості! Іронічно, що за хвилину до цього епізоду Орсато вже зробив зауваження Савічу. Стефана це не зупинило.

Після цього шанси Атлетіко на успіх обвалилися до нуля. Вже на 84-й хвилині свіжий Хадсон-Одой міг добивати іспанців у контратаці 4-в-3, однак його фінальний удар з лівого кута штрафного виявився занадто слабким. Після цього лондонці вилітали у схожі контрвипади ще кілька разів. Атлетіко ж лишень у компенсований час зумів огризнутись пострілом Феліша метрів з 12-ти – Менді парирував.

Зрештою, у компенсований час гостей добив Емерсон, який тільки-но вийшов на поле. Канте та Пулішіч розігнали контратаку 3-в-1, а Емерсон точним ударом у дальній нижній кут встановив фінальний рахунок зустрічі – 2:0. "Пенсіонери" крокують у чвертьфінал Ліги чемпіонів 2020/21!