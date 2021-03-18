"Это был прекрасный конец идеальной игры для Челси, Атлетико даже не приблизился к тому, чтобы сегодня забить лондонцам. Была пара полумоментов, но это не была игра.

Челси – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я сказал в перерыве, что это было то же, что Челси играл против, без неуважения, топ-команды из Чемпионшипа или клуба со дна турнирной таблицы АПЛ, как Фулхэм или Вест Бромвич", – отметил Джо Коул в эфире BT Sport.

Напомним, Челси победил Атлетико (2:0) и по сумме двух матчей (3:0) вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.

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