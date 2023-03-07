Челсі приймає дортмундську Борусію в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Борусія Д стартує о 22:10 за київським часом. Зустріч перенесли на 10 хвилин, бо автобус Дортмунда потрапив у затор. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO. Перший матч завершився мінімальною перемогою Дортмунда. Челсі потрібен камбек, щоб вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Мудрик слабко провів виїзний матч з Борусією, після чого його ігровий час поступово зменшувався: 70 хвилин, 27, 8... На вихідних Михайло вперше відсидів всю зустріч в запасі. Челсі без нього перервав затяжну невдалу серію (6 матчів без перемог), здолавши Лідс. Грем Поттер перейшов на схему з трьома захисниками, в якій важко знайти зручну позицію українцю. Тому він знову в запасі.

Челсі – Борусія Д: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

Челсі: Кепа – Фофана, Кулібалі, Кукурелья – Джеймс, Енцо, Ковачіч, Чілвел – Стерлінг, Хаверц, Феліш.

Запасні: Беттінеллі, Бергстрьом, Пулішіч, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлахер, Чуквуемека, Холл.

Борусія: Майєр – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро – Джан – Брандт, Беллінгем, Озджан, Ройс – Аллє.

Запасні: Кобель, Унбегаун, Рейна, Дауд, Хуммельс, Модест, Мален, Меньє, Пасслак, Роте, Байно-Гіттенс, Кулібалі.

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