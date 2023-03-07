Челсі став головним гравцем під час зимової трансферної кампанії, закупившись на 329 мільйонів євро та підписавши одразу 8 новачків. Проблеми із зіграністю стали логічним наслідком масштабних інвестицій у склад, але лондонці й до них виглядали жахливо – за останні 16 матчів вони здобули всього три перемоги, зазнавши дев'ять поразок.

"Пенсіонери" страждають від купи тактичних проблем. Все настільки сумно, що у першому матчі проти Борусії англійці відмовились від високого пресингу та активної роботи з м'ячем, що не характерно для Грема Поттера. Та і в цілому організація гри Челсі шкутильгає на обидві ноги – а особливо це стосується позиційного наступу.

Величезні розриви, дублювання ролей в одній зоні, звалювання на один фланг, низька динаміка, невиразний пресинг і розбалансованість конвертувались у дуже низьку кількість моментів. Показово, що гол у ворота Лідса в суботу став лишень другим за сім матчів, хоча тут варто згадати й про жахливо реалізацію – у новому році Челсі награв на 14,3 очікуваних голи (шосте місце в таблиці), а забив всього п'ять (16-те місце).

Перед поєдинком у Дортмунді лондонців навіть не вважали фаворитами. Перший тайм підтвердив правоту експертів – Борусія трощила "пенсіонерів" завдяки високій інтенсивності гри, мобільності Юліана Брандта та відсутності постійного пресингу Челсі. Грандіозні розриви в центрі за перші півгодини вилились у 8:0 за ударами, хоча потім підопічні Грема Поттера адаптувались, змінивши тактику. В другому таймі домінували англійці, однак свої моменти команда не реалізувала, а з контратаки німці забили єдиний гол.

За три наступних тижні ситуація в Челсі не стала набагато кращою, але на вихідних Челсі здобув перемогу над Лідсом – першу за 6 матчів. Щонайголовніше, тренерський штаб намацав цікавий тактичний малюнок. Команда працювала у схемі 3-4-3, в якій Чілвелл закривав увесь лівий фланг, а вінгери працювали ближче до центру. Особливо це було характерно лівого краю атаки, в той час як праворуч створювались ізоляції для Стерлінга.

Мудрик у цій грі взагалі не вийшов на поле. У даній схемі його наявність виглядає занадто сумнівно – Михайло створений для гри на просторі, у широких позиціях. Буде прикро, якщо у матчі-відповіді проти Борусії нашого козака знову залишать за бортом, адже в Дортмунді він доволі непогано обігрувався з Фелішем і Чілвеллом.

В будь-якому випадку, Челсі сьогодні буде важко. Борусія після тріумфу в першій зустрічі не збавила обертів, здобувши три перемоги поспіль – причому, на вихідних підопічні Едіна Терзіча переграли РБ Лейпциг. Загалом, "джмелі" залишаються єдиною командою Європи, якій вдалося виграти всі матчі у новому році. Дортмундці тріумфували 10 разів у всіх турнірах. Як наслідок, у Бундеслізі вони наздогнали за очками Баварію.

Перераховувати тактичні козирі німців доведеться довго. Колектив демонструє надзвичайну гнучкість структури позиційного наступу, по ходу однієї атаки змінюючи кілька схем. Наприклад, з 2-5-3 на 3-4-3, а потім – на 3-5-2. Особливо перспективно виглядає відносна свобода рухів у Брандта й Беллінгема, причому їхні імпровізації гармонійно підтримуються партнерами. Також варто відзначити величезний вплив центрхава Джана, якого можна назвати диригентом білд-апу "джмелів".

Загалом, командна взаємодія Борусії викликає захват, а настільки масштабний прогрес в організації гри змушує поважати молодого Едіна Терзіча. Він не тільки мотиватор. Тим не менш, перформанс дортмундців пов'язаний не тільки з тактичними перевагами, й з відчутним фартом – "джмелі" оверперформлять в плані реалізації (забили на 6 голів більше очікуваного) та набору очок (мали набрати на 8 менше). У великій кількості матчів команді відверто щастило – зокрема, в других таймах проти Челсі та РБ Лейпциг.

БД має певні вразливості при швидких вертикальних атаках суперника, та і охайністю в обороні Дортмунд не славиться. Якби не сильна форма голкіпера Кобеля, 2023-й рік міг піти значно гірше. Під інтенсивним пресингом Борусія також не завжди тримається – щоправда, в такому режимі вона часто ловить суперника на контратаці й потім вже не відпускає перевагу.

Словом, нас очікує дуже цікаве протистояння на Стемфорд Брідж. Обидва колективи мають недоліки, однак їхній потенціал ледве не безмежний. Хто його реалізує краще? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

У лазареті Челсі не буває нудно, адже там перебуває велика група футболістів. Через травми сьогодні не зіграють Аспілікуета, Канте, Тьягу Сілва, Менді та Броя. Поява Джеймса на полі залишається під питанням, а от щодо Маунта варіантів немає – хавбек дискваліфікований.

У Борусії ситуація зі складом також далека від ідеальної. Пошкодження заліковують Адейємі, Мукоко та Морей, а через дискваліфікацію не зіграє Райєрсон. Крім того, під питанням вихід Кобеля – він пропускав поєдинок проти РБ Лейпциг, а зараз його стан невідомий. Втрати досить серйозні, але, в принципі, цих футболістів є ким замінити.

Орієнтовні склади на матч Челсі – Борусія Д

Челсі: Кепа – Фофана, Кулібалі, Чалоба – Джеймс, Фернандес, Ковачіч, Чілвелл – Феліш, Хаверц, Стерлінг

Борусія Д: Майєр – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт, Беллінгем, Озджан, Ройс – Аллє

Прогноз "Футбол 24" – 1:0, серія пенальті

Букмекери вважають Челсі майже безумовним фаворитом. На перемогу Дортмунда коефіцієнти ледь не втричі вищі, але в цьому немає нічого дивного. Лондонці суттєво переважають у кадровому потенціалі, вони гратимуть вдома, а останній матч колектив виграв. До того ж, другий тайм у Німеччині показав, що підопічні Грема Поттера здатні ганяти "джмелів" в хвіст і гриву – успіх же Едіна Терзіча не в останню чергу тримається на фарті.

Втім, контори забувають, що Челсі у 2023 році жодного разу не зміг забити більше одного гола. Крім того, недоліків у грі лондонців занадто багато, а мінімальна перемога над Лідсом не вражає – "павичі" боряться за виживання. "Пенсіонери" дійсно здатні затиснути Борусію й забити, але чи здатні вони не пропустити та пройти далі?

Ось тут виникають питання. Колективи приблизно рівні. У обох команд занадто багато нюансів, тож ми ухилимось від конкретного прогнозу на прохід. Цілком вірогідним підсумком протистояння здається серія пенальті, в якій все вирішить рандом.

Бенфіка – Брюгге: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів