Челси принимает дортмундскую Боруссию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Боруссия Д стартует в 22:10 по киевскому времени. Встреча была отложена на 10 минут, потому что автобус Дортмунда попал в пробку. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO. Первый матч завершился минимальной победой Дортмунда. Челси нужен камбек, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мудрик слабо провел выездной матч с Боруссией, после чего его игровое время постепенно уменьшалось: 70 минут, 27, 8... На выходных Михаил впервые отсидел всю встречу в запасе. Челси без него прервал затяжную неудачную серию (6 матчей без побед), одолев Лидс. Грэм Поттер перешел на схему с тремя защитниками, в которой тяжело найти удобную позицию украинцу. Поэтому он снова в запасе.

Челси – Боруссия Д: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

Челси : Кепа – Фофана, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Энцо, Ковачич, Чилуэлл – Стерлинг, Хаверц, Фелиш.

Запасные: Беттинелли, Бергстрем, Пулишич, Лофтус-Чик, Чалоба, Мудрик, Закария, Зиеш, Галлахер, Чуквуэмека, Холл.

Боруссия: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро – Джан – Брандт, Беллингем, Озджан, Ройс – Алле.

Запасные: Кобель, Унбегаун, Рейна, Дауд, Хуммельс, Модест, Мален, Менье, Пасслак, Роте, Байно-Гиттенс, Кулибали.

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