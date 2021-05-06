Челсі – Реал: Тухель встановив унікальне досягнення в історії Ліги чемпіонів
00:34 - Читать на русском
Головний тренер Челсі Томас Тухель може сміливо занести собі в актив останні два сезони ЛЧ.
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Томас Тухель вивів Челсі у фінал Ліги чемпіонів, вибивши у півфіналі Реал (3:1 за сумою двох матчів).
Челсі – Реал Мадрид – 2:0 – відео голів і огляд матчу
Таким чином, німецький фахівець став першим в історії наставником, який двічі поспіль дойшов до ключового матчу ЛЧ з різними командами, повідомляє Gracenote Live. Нагадаємо, у минулому сезоні Тухель на чолі ПСЖ поступився у фіналі Баварії (0:1).
У ключовому поєдинку нинішнього сезону найпрестижнішого клубного турніру Челсі зустрінеться з Манчестер Сіті.
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