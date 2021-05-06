Челси – Реал: Тухель установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов
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Главный тренер Челси Томас Тухель может смело занести себе в актив последние два сезона ЛЧ.
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Томас Тухель вывел Челси в финал Лиги чемпионов, выбив в полуфинале Реал (3:1 по сумме двух матчей).
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Таким образом, немецкий специалист стал первым в истории наставником, который дважды подряд дошел до ключевого матча ЛЧ с разными командами, сообщает Gracenote Live. Напомним, в прошлом сезоне Тухель во главе ПСЖ уступил в финале Баварии (0:1).
В ключевом поединке нынешнего сезона самого престижного клубного турнира Челси встретится с Манчестер Сити.
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