Зінедін Зідан отримав неприємні новини за дві доби до матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі. Рафаель Варан через травму не зможе вийти на поле.

Рафаель Варан, який був замінений після першого тайму поєдинку Ла Ліги з Осасуною, не зможе зіграти в Лондоні у півфінальному матчі ЛЧ проти Челсі. 28-річному французу діагностували травму привідного м'яза стегна правої ноги, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Термін реабілітації не уточнюється, але очевидно, що центрбек не встигне відновитися до матчу з лондонською командою. Загалом, перед цим поєдинком у Зідана знову виникли серйозні проблеми в захисті, які переслідують команду протягом всього сезону. Абсолютно всі оборонці періодично потрапляють у лазарет, а з Челсі наставник, окрім Варана, не зможе розраховувати ще на кількох гравців.

Зокрема, не зіграють давно травмовані Карвахаль і Лукас Васкес, які закривали позицію правого оборонця. На щастя для Зізу, повернулися Ферлан Менді та Серхіо Рамос, але капітан явно не набрав форми, адже у 2021 році лише тричі вийшов на поле.

Нагадаємо, поєдинок Челсі – Реал Мадрид стартує 5 травня о 22:00 за Києвом. Перша зустріч у Мадриді переможця не виявила – 1:1.

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