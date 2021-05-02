Мадридський Реал отримав позитивні новини з клубного лазарету перед другим півфіналом Ліги чемпіонів проти Челсі.

Серхіо Рамос та Ферлан Менді почали працювати з м'ячем та можуть зіграти у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, інформує Marca.

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"Вершкові" також можуть розраховувати на Феде Вальверде – хавбек вже здав негативний тест на коронавірус та очікує на результат другого. Варан же має пройти МРТ, після чого визначиться характер пошкодження.

До слова, поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Реал запланований на 5 травня, початок о 22:00.

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