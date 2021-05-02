Челсі – Реал: Зідан отримає потужне підсилення перед півфіналом Ліги чемпіонів
Мадридський Реал отримав позитивні новини з клубного лазарету перед другим півфіналом Ліги чемпіонів проти Челсі.
Серхіо Рамос та Ферлан Менді почали працювати з м'ячем та можуть зіграти у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, інформує Marca.
Реал на останніх хвилинах дотиснув Осасуну – "вершкові" обійшли Барселону, але втратили Варана
"Вершкові" також можуть розраховувати на Феде Вальверде – хавбек вже здав негативний тест на коронавірус та очікує на результат другого. Варан же має пройти МРТ, після чого визначиться характер пошкодження.
До слова, поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Реал запланований на 5 травня, початок о 22:00.
Реал – Челсі: провальний план Зідана, Вернер пробачає, Бензема творить магію, а Канте – герой півфіналу Ліги чемпіонів