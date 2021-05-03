Зинедин Зидан получил неприятные новости за двое суток до матча 1/2 финала Лиги чемпионов против Челси. Рафаэль Варан из-за травмы не сможет выйти на поле.

Рафаэль Варан, который был заменен после первого тайма поединка Ла Лиги с Осасуной, не сможет сыграть в Лондоне в полуфинальном матче ЛЧ против Челси. 28-летнему французу диагностировали травму приводящей мышцы бедра правой ноги, сообщает официальный сайт Реала.

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Срок реабилитации не уточняется, но очевидно, что центрбек не успеет восстановиться к матчу с лондонской командой. В целом, перед этим поединком у Зидана снова возникли серьезные проблемы в защите, которые преследуют команду в течение всего сезона. Абсолютно все защитники периодически попадают в лазарет, а с Челси наставник, кроме Варана, не сможет рассчитывать еще на нескольких игроков.

В частности, не сыграют давно травмированные Карвахаль и Васкес, которые закрывали позицию правого защитника. К счастью для Зизу, вернулись Ферлан Менди и Серхио Рамос, но капитан явно не набрал форму, ведь в 2021 году лишь трижды вышел на поле.

Напомним, поединок Челси – Реал Мадрид стартует 5 мая в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Мадриде победителя не выявила – 1:1.

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