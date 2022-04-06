Челсі – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів
20:54 - Читать на русском
Челсі в рамках 1/4 фіналу ЛЧ приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Челсі та мадридським Реалом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на "MEGOGO"
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Стартові склади
Челсі:
Реал Мадрид:
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