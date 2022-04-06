Цьогорічний чвертьфінал Ліги чемпіонів подарував вболівальникам два потужних англо-іспанських протистояння. Перше з них пройшло у Манчестері, де Атлетіко зазнав поразки від Сіті у крутій тактичній битві Пепа й Сімеоне – сьогодні ж увага прикута до Лондона, де Челсі зустрінеться з Реалом. Рік тому ці колективи боролись за вихід у фінал ЛЧ (Боже, як це було давно), а тепер ставкою виступає півфінал.

Падіння якості винагороди виглядає символічно. В першу чергу, для Челсі – підопічні Томаса Тухеля здали у якості власного футболу, хоча критичним регрес не назвати. "Пенсіонери" міцно тримаються на третій позиції в АПЛ, видали прекрасний фінал Кубка Ліги, виграли клубний чемпіонат світу, вийшли до півфіналу Кубка Англії й легко пройшли Лілль у 1/8 фіналу. За низкою статистичних показників лондонці тримаються на елітному рівні, а по ходу окремих поєдинків коуч "синіх" дивує цікавими тактичними рішеннями.

Все це виглядає круто, але лишень при поверхневому погляді. Челсі втратив шанси на чемпіонство ще до зими, не зміг виграти простеньку групу ЛЧ через нічию 3:3 на росії й занадто багато дозволяв Ліллю (при однозначному контролі гри). Тріумф на клубному ЧС стався завдяки двом звитягам у овертаймах, а в Кубку команда просто не мала гідних суперників.

При цьому в АПЛ "сині" демонструють відчутну нестабільність – в одному поєдинку вони здатні розірвати суперника, в іншому вболівальники бачать возню на 0:0, а буквально на днях стався розгром від Брентфорда на Стемфорд Брідж (1:4). Не в останню чергу він стався через рішення Тухеля поставити Лофтус-Чіка в опорну зону.

Челсі все одно залишається потужним колективом, який за 4 останніх місяці зазнав всього чотирьох поразок, однак він вже не справляє враження швидкісного локомотиву й тактичної головоломки. Рік тому жоден топ-тренер не зміг переграти Томаса Тухеля – сьогодні ж це здатні робити Томас Франк і Девід Мойєс. Рік тому німець знаходив для підопічних нові позиції, а вони там розкривались у справжніх зірок – нині ж тренер не знає, як інтегрувати Лукаку й не може обійтися без Канте та Жоржінью. З іншого боку, в нього нарешті розкрився Хаверц.

Саме з таким Челсі доведеться зустрітись Реалу. Чи став він слабшим за рік? Питання дискусійне, але Мадрид точно не став сильнішим. Прихід Карло Анчелотті, вочевидь, принесе чемпіонство, але 12-очковий гандикап його підопічні забезпечили завдяки кризі у конкурентів – коли ж вони прийшли до тями, команда отримала 0:4 у Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу та виліт з Кубка Іспанії від Атлетіка.

У Лізі чемпіонів Мадриду довелося викластись на повну потужність, хоча суперники на шляху до чвертьфіналу не були аж надто сильними. "Королівський клуб" виграв свою групу, але поразку від Шерифа, важку домашку проти Шахтаря та дуже непрості поєдинки з Інтером ніхто не забув – не кажучи вже про провальні 150 хвилин у 1/8 фіналу, де розбалансований ПСЖ відверто розривав Реал. Саме тому букмекери й не вірять у мадридців у Лондоні, виставивши коефіцієнти в районі 4,0 на перемогу гостей та 3,5 на нічию.

Сила і слабкість Реала криється у Карло Анчелотті. Італійський наставник у короткий термін зумів вибудувати футбол, орієнтований на реалізацію переваги в класі – саме тому Бензема видає найкращий сезон у своїй кар'єрі і саме тому Модріч у 38 років виглядає геніально. "Вершкові" демонструють стабільність, достатню для золота Ла Ліги, за що тренерський штаб можна похвалити. Проблеми починаються у двох випадках – коли немає Бензема і коли Реалу протистоїть сильний гранд із сучасним топ-тренером.

Карло Анчелотті демонструє невиразну підготовку до битв з грандами й ще слабше керує командою по ходу матчу. Після Ель Класіко, наприклад, футболісти зізналися, що банально не зрозуміли перестановок тренера у перерві. Відсутність Бензема при цьому б'є не тільки по атаці, а і по всій структурі гри Реала, що знову ж було доведено Барселоною. Каріма неможливо замінити ні кадрово, ні тактично.

Це істотно відрізняє нинішніх "вершкових" від минулорічної версії – при Зідані мадридці мали цілісну систему гри й програвали тільки значно кращій системі, а нині достатньо вимкнути одного футболіста. З іншого боку, геній зірок здатний компенсувати частину проблем Реала, що й показав матч-відповідь проти ПСЖ.

Словом, поєдинок на Стемфорд Брідж обіцяє бути надзвичайно цікавим.

Кадрова ситуація

У обох команд немає серйозних проблем зі складом. Челсі не зможуть допомогти Чілвелл та Хадсон-Одоі, але до їхньої відсутності лондонці давно звикли. Крім того, були певні питання щодо готовності Крістенсена, однак у заявку Андреас потрапив. Дискваліфікованих у "пенсіонерів" немає.

Реал також не має критичних втрат. Прикро тільки за Азара – його повернення на Стемфорд Брідж могло б стати одним із яскравих хайлайтів протистояння, однак він залишається в лазареті Крім Едена, в заявку мадридців не потрапили травмовані Йовіч та Іско.

Орієнтовні склади на матч Челсі – Реал Мадрид

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер – Джеймс, Канте, Жоржіньо, Алонсо – Маунт, Хаверц, Пулішич

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери надзвичайно впевнені у перемозі Челсі – і рядовий вболівальник може на цьому щось виграти. Контори явно переоцінюють потужність лондонців, одначасно недооцінюючи силу нинішнього Реала. Навіть у тактичному плані розклад не настільки однозначний, адже у Томаса Тухеля в поточному сезоні було достатньо невиразних поєдинків та провальних рішень.

Карло Анчелотті, своєю чергою, досі здатний здивувати – особливо за наявності усіх лідерів на полі. В плані підготовки до другого матчу з ПСЖ італієць виглядав на кілька порядків краще, ніж у Парижі, а всі його ідеї у підсумку спрацювали. Хоча першу зустріч він провалив феєрично.

У Челсі є одна суттєва перевага – системність. Томас Тухель, при всіх нюансах, зберігає сталу структуру гри й має кілька відпрацьованих схем. Залежність від форми лідерів у лондонців не настільки висока, як у Реала. У чинного чемпіона світу та Європи позиція визначає функціонал футболіста, а от мадридці йдуть протилежним шляхом. Поки що цей підхід не приносив дивідендів "бланкос", коли справа доходила до зустрічі з системним грандом.

Саме тому фаворитом пари буде Челсі. В обох матчах. І саме тому варто ставити на перемогу лондонців.