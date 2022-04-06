Челси – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов
20:54 - Читати українською
Челси в рамках 1/4 финала ЛЧ принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между Челси и мадридским Реалом начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на "MEGOGO"
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Стартовые составы
Челси:
Реал Мадрид:
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