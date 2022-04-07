Головний тренер Реала Карло Анчелотті зізнався, що існував ризик не випустити Каріма Бензема на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

"Перед грою Бензема не зміг знайти свій пропуск, щоб потрапити на стадіон. Я йому сказав: "Давай швидше, а то не зможеш зіграти!". Тоді, на щастя, Карім знайшов пропуск.

Челсі – Реал – 1:3 – відео голів і огляд матчу з хет-триком фантастичного Бензема

Як можу описати Бензема? У мене немає слів. Я назвав би великий Карім", – наводить слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Amazon Prime.

Нагадаємо, Реал обіграв Челсі у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:1) – усі голи мадридців в активі Бензема.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ