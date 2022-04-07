Главный тренер Реала Карло Анчелотти признался, что существовал риск не выпустить Карима Бензема на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Челси.

"Перед игрой Бензема не смог найти свой пропуск, чтобы попасть на стадион. Я ему сказал: "Давай быстрее, а то не сможешь сыграть!" Тогда, к счастью, Карим нашел пропуск.

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Как я могу описать Бензема? У меня нет слов. Я бы назвал большой Карим", – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, Реал обыграл Челси в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1) – все голы мадридцев в активе Бензема.

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