Головний тренер португальців Сержіу Консейсау поділився емоціями від перемоги над Челсі (1:0), яка, однак, не дозволила його підопічним пробитися у півфінал найпрестижнішого євротурніру.

"Не те, щоб у нас не було шансів. Ми провели фантастичну гру. Команда добре проявила себе у виконанні на полі тактичних завдань. Гравцям найвищого рівня – таким, які зібрані в Челсі, – ми не дозволили створити великої кількості моментів.

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Дуже пишаюся командою, гравцями і тим, як вони вірять в те, заради чого працюють. Це була одна з найкращих ігор в Європі, в якій я брав участь. У ній було все. Не лише у виконанні стратегічного плану на гру, а у всьому оборонному процесі. Ми дуже грамотно взаємодіяли в організації оборони проти чудового суперника.

Ми могли забити раніше. Це правда, що ми створили не так вже й багато явних гольових моментів. Якщо не брати до уваги останніх хвилин, коли до того ж врятував Марчесін, у нас теж було мало шансів відкрити рахунок. Але це підтверджує рівень і якість моїх гравців. Я ними дуже пишаюся", – цитує Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Порту на виїзді обіграв Челсі з рахунком 0:1, однак поступився за сумою двох матчів (перший поєдинок 2:0) і покинув турнір.

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