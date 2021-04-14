Главный тренер португальцев Сержиу Консейсау поделился эмоциями от победы над Челси (1:0), которая, однако, не позволила его подопечным пробиться в полуфинал самого престижного еврокубка.

"Не то, чтобы у нас не было шансов. Мы провели фантастическую игру. Команда была очень хороша в выполнении на поле тактических задач. Игрокам высокого уровня – таким, которые собраны в Челси, – мы не позволили создать большого количества моментов.

Шедевральный удар через себя в видеообзоре матча Челси – Порту – 0:1

Очень горжусь командой, игроками и тем, как они верят в то, ради чего работают. Это была одна из лучших игр в Европе, в которой я принимал участие. В ней было все. Не только в выполнении стратегического плана на игру, а во всем оборонительном процессе. Мы очень грамотно взаимодействовали в организации обороны против великолепно игравшего соперника.

Мы могли забить пораньше. Это верно, что мы создали не так уж много явных голевых моментов. Если не считать последних минут, когда к тому же спас Марчесин, у нас тоже было мало шансов открыть счет. Но это подтверждает уровень и качество моих игроков. Я ими очень горжусь", – цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, Порту на выезде обыграл Челси со счетом 0:1, однако уступил по сумме двух матчей (первый поединок 2:0) и покинул турнир.

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