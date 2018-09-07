Чехія – Україна: поліція жорстко арештовувала українських фанатів на стадіоні – як Шевченко сміливо втрутився у конфлікт

Чеська поліція вступила у протистояння з вболівальниками збірної України після матчу 1 туру Ліги націй.

Як повідомляють очевидці з чеського Угерске Градіште, після матчу Чехія – Україна місцева поліція арештувала 8-х вболівальників "синьо-жовтих". Ще під час гри один з фанів вискочив на поле, але його затримали. Після матчу розгорівся напружений конфлікт між озброєними правоохоронцями і фанатами збірної. Чеські поліцейські жорстко поводилися з гостями, поваливши їх на землю, а відбувалось це прямо за воротами.

Блогер, засновник пабліку "Типовий Київ" Віктор Опанасенко повідомляє, що в якийсь момент вони навіть відстрілювались гумовими кулями з автоматів, які направляли в бік фанів. Пізніше затриманих вболівальників перемістили за межі стадіону, але теж утримували їх на землі.

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"Наскільки я зрозумів, з того, що я бачив, там хтось вистрибнув із фанатів, а хтось впав. Поліція має охороняти порядок. Багато хто з правоохоронців це розумів, і нам вдалося забрати декількох хлопців.

Маю надію, що всіх відпустять і все буде нормально", – так прокоментував ситуацію головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який побіг визволяти фанатів і намагався втихомирити обидві сторони конфлікту. В один момент здавалось, що від поліції перепаде і нашому наставнику – настільки активно він захищав земляків від копів.

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Щось схоже відбувалось у Фінляндії рік тому після гри відбору ЧС-2018, яка також завершилась перемогою українців з рахунком 2:1.

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