Чехія – незручний суперник для України, який переживає зміну поколінь: знайомство із першим опонентом у Лізі націй

Вже завтра збірна України дебютує в Лізі націй поєдинком проти національної команди Чехії. "Футбол 24" знайомить своїх читачів з першим опонентом "синьо-жовтих" у новому турнірі.

Чехія

Рейтинг ФІФА: 44 позиція (станом на 16 серпня 2018 року)

Найвище досягнення (без урахування Чехословаччини): 2 місце на Євро-1996, півфінал Євро-2004

Збірна Чехії – команда з великим минулим, яка наразі переживає не найкращий період у своїй історії. Вболівальники повинні пам'ятати чехів за вдалими виступами на Євро-1996 та Євро-2004. 22 роки тому лише перший в історії чемпіонатів Європи "Золотий гол" Олівера Бірхоффа після грубої помилки Петра Коуби не дозволив Карелу Поборскі, Павелу Недведу, Владіміру Шміцеру, Патріку Бергеру та компанії виграти континентальний турнір.

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У 2004 році підопічних Карела Брюкнера чекало не менше розчарування. Та команда була чи не найяскравішою на турнірі – чого варті лише такі імена як Петр Чех, Павел Недвед, Ян Коллер, Мілан Барош, Томаш Росіцкі та вже згадані Поборскі та Шміцер. Проте Чехія пропустила вирішальний гол на останніх секундах першого екстра-тайму півфінального матчу проти майбутнього сенсаційного чемпіона Греції.

Нинішня збірна Чехії не може похвалитись такими гучними іменами. Головною зіркою команди є нападник Роми Патрік Шик. Влітку 2017 року "джалороссі" орендували 21-річного форварда у Сампдорії з обов'язковим викупом. В підсумку Шик обійшовся римлянам більше 20 млн євро, хоча поки не надто виправдовує сподівання босів та фанатів Роми – лише 3 голи у всіх турнірах протягом минулого сезону. Варто відзначити парадокс – в офіційних матчах за національну команду Чехії Шик ще не забив жодного голу, хоча був найкращим бомбардиром молодіжної збірної.

До слова, сестра форварда працює моделлю – от кому, а їй переїзд нападника в Рим точно пішов на користь.

Статистика протистоянь з Україною

06.09.2011. Чехія – Україна – 4:0 (ТМ)

15.08.2012. Україна – Чехія – 0:0 (ТМ)

Цікаво, що якраз у день матчу Ліги націй виповниться рівно 7 років з дня проведення першого поєдинку між цими командами. У Празі господарі розбили команду Олега Блохіна, яка готувалась до домашнього Євро, з рахунком 4:0.

А майже через рік Чехія стала першою командою, яка змогла не програти збірній Україні у Львові. На Арені Львів команди розійшлись нульовою нічиєю. Як бачимо, наразі статистика свідчить про те, що Чехія – незручний опонент для "синьо-жовтих", адже у двох матчах українці не те що жодного разу не перемогли суперника, а навіть не вразили його ворота.

Тренер

У 2016 році національну команду очолив Карел Яролім, який працює на чолі збірної і досі. Буквально 2 тижні тому наставник відсвяткував свій 62-й День народження.

Колишній хавбек збірної Чехословаччини (13 матчів, 2 голи) у своїй тренерській кар'єрі працював у клубі Словацко, який базується в місті, де суперники зіграють завтрашній поєдинок. Також у кар'єрі Яроліма робота у братиславському Словані, празькій Славії та клубах Близького сходу, зокрема Аль-Ахлі, який очолював Сергій Ребров.

Яролім в ролі тренера двічі ставав чемпіоном Чехії, один раз – Словаччини. Ще одного разу Яролім взяв срібло Саудівської Аравії з Аль-Ахлі – те саме досягнення через кілька років повторив наш Сергій Ребров.

У 2008 та 2009 роках Яролім був визнаний найкращим тренером Чехії.

Як зазначив відомий український агент В'ячеслав Заховайло, який багато років проживає саме в Чехії, у національній команді Яролім використовує абсолютно різні тактичні схеми: 4-2-3-1, 4-5-1, 3-4-3. Яку тактику вибере 62-річний тренер на матч проти України – знає лише він сам.

Форма збірної Чехії перед стартом Ліги націй

У 2016 році Чехія, як і Україна, грала на чемпіонаті Європи. Трохи краще, ніж підопічні Фоменка, але теж провально – 1 очко та останнє місце в групі з Хорватією, Іспанією та Туреччиною.

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Після цього у збірній Чехії розпочалась зміна поколінь, яка, по суті, триває і досі. У відбірковому циклі до ЧС-2018 Карел Яролім використав майже 40 футболістів, що яскраво свідчить про відсутність сформованого кістяка команди та не найкращу зіграність виконавців.

Підопічні Яроліма посіли 3 місце у відборі на ЧС-2018. Чехи набрали 15 очок, поступившись Німеччині та Північній Ірландії та не здобувши в матчах з цими командами жодного очка.

Позаду себе Чехія залишила збірні Норвегії, Азербайджана та Сан-Марино – далеко не найсильніших суперників. Варто зазначити, що підопічні Яроліма вдома не зуміли здолати Азербайджан, розписавши "суху" нічию. Найкращим бомбардиром команди у відбірковому циклі (4 голи) став нападник Вікторії Міхал Крменчік, який викликаний і на поєдинок проти "синьо-жовтих".

У 2018 році чехи провели 4 товариські поєдинки, в яких двічі виграли та двічі програли. Команда Яроліма здолала Нігерію та Китай (1:0 та 4:1 відповідно), а поступилась Австралії (0:4) та Уругваю (0:2).

Варто відзначити не надто високу результативність збірної Чехії – втім, як і підопічних Андрія Шевченка. У поєдинках 2017 та 2018 років чехи забили 4 голи Китаю, двічі розтрощили відверто слабке Сан-Марино (5:0 та 6:0) та розгромили Литву (3:0). В інших матчах Чехія забивала максимум двічі, та й то далеко не часто.

Висновок

Сучасна збірна Чехії – європейський середняк, який не хапає зірок з неба. Команда приблизно однакова за класом зі збірною України. Звісно, фактор домашнього поля та підтримка вболівальників (щоправда, нечисленних через малу місткість стадіону) дасть певну фору господарям, проте підопічні Шевченка мають всі шанси взяти 3 очки у цьому матчі.

Можна припустити, що поєдинок Чехія – Україна буде носити приблизно такий же характер, як нещодавні матчі празької Славії та Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, тим більше, що багато представників празького клубу викликані в національну команду. Команда, яка заб'є першою, отримає значну перевагу. Будемо сподіватись, що цією командою стане збірна України, яка успішно розпочне новий для себе турнір – Лігу націй.

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