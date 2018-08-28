Збірна Чехії визначилась із складом на матч Ліги націй проти України

Головний тренер збірної Чехії Карел Яролім оголосив склад своєї команди на матч Ліги націй з Україною.

Сьогодні наставник збірної Чехії Карел Яролім оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинку Ліги націй з Україною. Чеський фахівець викликав до збірної 22-х виконавців, інформує офційний сайт ФФУ.

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Воротарі: Томаш Коубек (Ренн, Франція), Іржі Павленка (Вердер, Німеччина), Томаш Вацлік (Севілья, Іспанія).

Захисники: Ян Боржил (Славія), Якуб Брабец (Різеспор, Туреччина), Володимир Коуфал (Славія), Теодор Гебре Селассі (Вердер, Німеччина), Павел Кадержабек (Хоффенхайм, Німеччина), Томаш Калас (Брістоль, Англія), Філіп Новак (Трабзонспор, Туреччина), Радім Ржезнік (Вікторія).

Півзахисники: Антонін Барак (Удінезе, Італія), Боржек Дочкал (Хенань Цзаньє, Китай), Томаш Горжава (Вікторія), Йозеф Хюшбауер (Славія), Якуб Янкто (Удінезе, Італія), Ян Копиц (Вікторія), Ондржей Петрак (Нюрнберг, Німеччина), Томаш Соучек (Славія), Ян Сікора (Славія).

Нападники: Міхаель Крменчік (Вікторія), Патрік Шик (Рома, Італія).

Поєдинок Ліги націй між збірними Чехії та України відбудеться 6 вересня в містечку Угерське-Градіште. Початок матчу – 21.45 за київським часом.

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