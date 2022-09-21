Нещодавно росіян викинули з кваліфікації Євро-2024 – цієї збірної не буде навіть при жеребкуванні кваліфікації, яке відбудеться 9 жовтня.

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"Відсторонення Росії – це не рішення сьогоднішнього дня. Рішення щодо російських збірних та клубів було прийняте до подальшого повідомлення. Це означає, що ми стежимо за ситуацією. Поки не змінимо думку, воно буде чинним. Тому УЄФА не потрібно ухвалювати окреме рішення кожного разу, коли стартує новий турнір.

Всі ми сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше, щоб збірна Росії змогла взяти участь у наших змаганнях. Але з огляду на ситуацію, якою вона є зараз, ми навіть не можемо її обговорювати. Це суміш політики та спорту. Що ми можемо зробити, так це виступати за мир. Сподіваємося, війна скоро закінчиться, а після цього вирішимо, що робити", – цитує Чеферіна L'Equipe.

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