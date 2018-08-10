Бєсєдін – про матч із Славією: В Києві будемо грати у свій футбол

Нападник Динамо Артем Бєсєдін прокоментував перший матч між Славією та Динамо і запевнив, що у матчі-відповіді кияни продемонструють свій футбол.

"Напевно, нам не вистачило концентрації наприкінці матчу. Прикрий пенальті, але з іншого боку, результативна нічия на виїзді.

Вдома ми будемо грати в свою гру. Проведемо роботу над помилками, проаналізуємо цей матч і, впевнений, вдома зіграємо набагато краще.

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Чи здивувала чимось Славія? В принципі, вони грали так, як ми від них і очікували: суперник бив м'яч вперед на високих футболістів, які іноді вигравали підбір м'яча.

На останніх хвилинах зустрічі ми так і пропустили гол: голкіпер Славії вдарив просто м'яч вперед, футболісти команди суперника зуміли зачепитися за м'яч і переправили його в штрафну.. Це футбол. Думаю, 1:1 на виїзді – це непоганий результат", – сказав Бєсєдін в коментарі dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїзного матчу, пропустивши з пенальті вже у компенсований арбітром час.

Матч-відповідь відбудеться 14 серпня у Києві.

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